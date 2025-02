Villach-Held emotional: „Habe das Richtige getan!“

Am 15. Februar verlor ein 14-Jähriger in Villach bei einem islamistischen Attentat sein Leben. Ein 23-jähriger Syrer wurde an jenem Tag zum Mörder, ein 42-jähriger Syrer zum Helden. Denn der Essenslieferant stoppte den Amoklauf, indem er den Täter mit seinem Auto anfuhr. Nach Hasskommentaren und Bedrohungen meldet sich der „Held von Villach“ nun zu Wort!