Welle des Mitgefühls nach Amoklauf in Villach

Kranzniederlegung

Nachdem Villachs Bürgermeister am Samstag noch den Krisenstab einberufen hatte, traf sich die Stadtspitze am Sonntagmorgen am Tatort, um zum Gedenken einen Kranz niederzulegen. Auch ausländische Medien sind angereist, um über die Schreckenstat in Villach zu berichten.