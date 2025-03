Klima retten oder die Konjunktur?

Viel schlimmer: Noch vor einem Jahr wurde von der EU-Spitze besungen, wie Europa die Welt und das Klima retten würde. Eine Vorschrift jagte die nächste, die Betriebe in Europa erstickten in neuen, wirtschaftsfremden Auflagen – während z.B. in Asien munter drauflos produziert wurde, verfiel die EU dem Kontrollwahn. Umfassendste „Nachhaltigkeitsberichte“ wurden vorgeschrieben, Unternehmen mussten belegen, wie sie zur sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit beitragen.