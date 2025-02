Kanada: Militärpräsenz im hohen Norden verstärkt

Trudeau: Trump will Kanada „aufsaugen“

Zuletzt hatten die umstrittenen Pläne von US-Präsident Donald Trump, Kanada in die USA einzugliedern, für Aufregung gesorgt. Laut dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau wolle Trump „unser Land aufsaugen, und das ist eine Realität“. Als Grund für diese Pläne nannte Trudeau Kanadas Reichtum an Bodenschätzen.