Kanada als Teil der USA? Trump zündelt weiter

Begnadigung von Randalierern ebenfalls Thema

Kapitol-Sturm: Trump stellt Begnadigungen in Aussicht Trump äußerte sich in der Pressekonferenz auch zu innenpolitischen Themen und schloss weiterhin die Möglichkeit nicht aus, Anhänger zu begnadigen, die sich an dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021 beteiligten und deshalb verurteilt wurden.