Erste Group Bank mit 3,1 Mrd. Euro Gewinn

Bankensteuer könnte stark steigen

Wie steht es bei der Erste Group nun eigentlich um die viel diskutierte Bankensteuer? Eine Bankensteuer zahlt die Erste Group derzeit in Österreich, Rumänien und der Slowakei. Während in Österreich im Vorjahr 40 Millionen Euro dafür anfielen, waren es in Rumänien 37 Mio. Euro und in der Slowakei 103 Mio. Euro. In Österreich dürfte die Steuer nun empfindlich ansteigen.