Bankomaten gesprengt: Das machen jetzt die Banken

Seit Jänner sind in Wien mehrere Bankomaten in die Luft gesprengt worden – die „Krone“ berichtete. Zum Glück gab es keine Verletzen. Doch der Sachschaden (auch an Gebäuden) ist groß. Und die vermutlich hoch spezialisierte Täterbande ist noch nicht gefasst. Wann wird die nächste Detonation die Anrainer aus dem Schlaf reißen? Passieren kann das jederzeit.