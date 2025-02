Doskozil warnt Zuckerl-Koalition vor „Frotzelei“

Außerdem müsse sichergestellt sein, dass „das von der ÖVP hinterlassene Budgetdebakel“ nicht auf dem Rücken der Bevölkerung beseitigt werde. Vor allem die Vorhaben im Pensionsbereich will er daher genau beobachten. Kritik übte der burgenländische SPÖ-Landesparteichef an der nach außen getragenen SPÖ-internen Diskussion über die Besetzung: „Aus meiner Sicht ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich der Parteivorsitzende sein Regierungspersonal selbst aussucht. Er trägt auch die volle Verantwortung für den Erfolg dieses Teams. Öffentliche Zurufe oder Querschüsse sind daher fehl am Platz.“