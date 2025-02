Müllberg übertraf in Stadt über 500 Kilo pro Kopf

Abfallberatung personell verstärkt – Schwerpunkt Wohnhausanlagen

Das Interesse der Salzburger:innen an Abfall ist groß: Rund 5.000 Beratungen am Telefon oder per Mail, 800 Beratungen bei der mobilen Problemstoff-Sammelstelle auf der Schranne und rund 200 Standortfragen bearbeiteten die drei Abfallberater im Vorjahr. Mit 1. Januar 2025 wurde eine weitere Abfallberater-Planstelle geschaffen. Künftig stehen somit vier Berater für Auskünfte bereit. Ein Schwerpunkt 2025 wird der Hausmüll in Wohnhausanlagen sein. Hausverwaltungen und Hausbetreuungen sollen verstärkt über Abfalltrennung und -entsorgung informiert werden. Geplant sind entsprechende Vorträge, Workshops und neue Informationsmaterialen.