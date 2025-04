Aus für Carsharing: „Aber praktisch war es schon“

Verein zieht sich zurück

Jetzt halbiert sich die Anzahl der bisher teilnehmenden Flachgauer Gemeinden auf fünf. Hintergrund ist der Rückzug von s.mobil. „Unser Modell ist fürs uns Ehrenamtliche zu groß geworden. Darum übergeben wir es an einen professionellen Anbieter, an Caruso aus Vorarlberg“, begründet s.mobil-Obmann David Knapp. „Er ist ein Pionier. Es ist ja nicht so einfach am Land“, zollt der Koppler ÖVP-Ortschef Rupert Reischl Knapp Respekt. In Koppl war der Bedarf zu gering, Carsharing ist vorbei. Es gebe eben viele Privatautos, meint Reischl.