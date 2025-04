Stadt Salzburg will in den Kultur-Olymp

Seit Jahresbeginn ist Beate Kassner Tourismus-Chefin der Stadt. Die Deutsche startet gleich mit einem Langzeit-Projekt. Am Dienstag wurde die neue Tourismus-Strategie „Salzburg 2040“ vorgestellt – mit großen Zielen. „Wir wollen Salzburg als eine der Top-10-Städte weltweit in Sachen Kultur profilieren. Wir wollen auf Augenhöhe stehen mit Wien, Paris oder London“, kündigte Kassner an. Das ist eines von mehreren Zielen.