In Salzburger Altenheim geigen jetzt Schüler auf

Nussbichler erklärt: „Wir wollen mit dem Musikum Satelliten bilden – das heißt, in allen Stadtteilen, dort wo es Sinn macht, wie Seniorenheimen oder in Kirchennähe, unseren Unterricht auslagern.“ Itzling sei ein erster Leuchtturm. Drei Proberäume und mehrere Nebenräume stehen für die Musikschule bereit. Unterrichtet wird tagsüber, abends, an Wochenenden.