Ein Sparkurs für Wolfsberg ist in Ausarbeitung

Unter anderem gibt es Einsparungen bei Vereinen, die noch erarbeitet werden. Fix ist: Der WAC erhält nur noch 50.000 Euro an Fördermittel, 30.000 Euro wurden reduziert. Gekürzt wird auch bei der Lavanttal-Rallye, beim KuKuMa – Markt am Hohen Platz. Altentage und Blumenolympiade wurden gestrichen. Stückler: „Die Liste ist lang.“ Alle Fraktionen stehen hinter dem Sparkonzept – nur Stadträtin Isabella Theuermann (FP) wettert: „Die Einsparungen sind unzureichend, die Stadt steht am Rande eines Kollapses.“