Van der Bellen beehrte Generalprobe des Opernballs

Die Generalprobe des Wiener Opernballs am Mittwochabend hatte einen prominenten Überraschungsgast: Bundespräsident Alexander Van der Bellen besuchte zum ersten Mal in seiner Amtszeit den finalen Test für den Staatsball am Donnerstagabend. Für den Johann Strauss-Schwerpunkt der Eröffnung gab es seitens des Publikums viel Applaus.