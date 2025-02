500 Polizisten: Opernball wird Hochsicherheitszone

Alles Walzer. Auch am Donnerstag soll es in der Wiener Staatsoper nur um eines gehen: Sehen und gesehen werden, am glamourösen Tanzparkett herumwirbeln, die schönsten Roben vor den Kameras präsentieren. Von Terror will am 67. Ball der Bälle freilich niemand etwas wissen, von der erhöhten Bedrohungslage ebenso nicht.