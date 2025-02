Opernball: Glanz, Glamour und mehrere Proteste

Straßensperren und Umleitungen ab 18 Uhr werden den Verkehr in der Innenstadt massiv beeinträchtigen. Betroffen sind unter anderem die Operngasse, die Kärntner Straße und der Ring. Es wird daher empfohlen, den innerstädtischen Bereich großräumig zu umfahren. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel am Ring werden ab 19 Uhr umgeleitet – Geduld ist am Donnerstagabend gefragt!