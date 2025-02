Aus diesem Grund wackeln in Tirol so oft die Wände

Von 140 Beben die Hälfte in Tirol

Aber warum bebt vor allem in Tirol immer wieder die Erde? „Das Bundesland liegt entlang einer tektonischen Störungszone“, sagt Meurers. Bei diesen Schwächepunkten im Gestein kommt es leichter zu Brüchen. Wenn sich Platten verschieben, kann das Gestein der Reibung irgendwann nicht mehr standhalten und es kommt zum Bruch – das spüren wir als Erdbeben. Von den insgesamt rund 140 Erdbeben, die im Vorjahr in Österreich von der Bevölkerung wahrgenommen wurden, ereigneten sich etwa die Hälfte in Tirol. „Für die hohe Zahl 2024 war vor allem eine Bebenserie im Raum Waidring verantwortlich, hier gab es 50 verspürte Erdbeben“, erklärt Meurers.