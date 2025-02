Stärke 2,3: Weiteres Erdbeben im Tiroler Oberland

Nicht das erste Beben heuer in Tirol

Bereits vor einer Woche hatte die Erde im Tiroler Oberland gebebt. Damals im Raum Telfs (Bezirk Innsbruck-Land). In diesem Fall hatten die Erdstöße eine Stärke von 2,5 erreicht. Zumindest zwei Erdbeben gab es in diesem Jahr auch schon im Tiroler Unterland.