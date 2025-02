Betriebsrat schreibt Brief mit explosivem Inhalt

Wieder einmal Wirbel um den Tiroler Paradebetrieb Swarovski mit Stammsitz in Wattens: In einem Brief an die 78 Gesellschafter bringt der Betriebsrat seine Bedenken und Ängste um den Standort und zur weiteren Entwicklung in Wattens, aber auch im gesamten Konzern zum Ausdruck. Im Brief hagelt es schwere Vorwürfe gegen das aktuelle Führungsmanagement, namentlich bekommt vor allem CEO Alexis Nasard sein Fett ab.