60 Millionen Minus: Die geheime ORF-Streichliste

Und zwar durch den Abbau von bis zu 500 Mitarbeitern, ein Drittel davon in den Landesstudios. Der blaue Spar-Hammer (rund 150 Millionen Euro pro Jahr) hätte den ORF freilich noch viel härter getroffen. Stiftungsrats-Chef Lothar Lockl hatte ja in der „Krone“ mit drastischen Worten schon in diesem Fall vor einem Aus für österreichische „Tatort“-Krimis, „Universum“-Folgen oder der „Starnacht“ gewarnt: „Dann bleibt nur mehr ein ORF-Gerippe übrig ...“