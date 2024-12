ORF-Grande fürchtet um Medien und Landesstudios

Erst warnte der mächtige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig davor, dass 2,5 Milliarden Euro von der heimischen Medienlandschaft in Richtung internationaler Internetgiganten abfließen. Dann schrieb ORF-Chef Roland Weißmann in einem offenen Brief an die Regierungsverhandler von einem Scheideweg, an dem sich die heimische Medienlandschaft durch die große Konkurrenz befinde. Und jetzt wird auch Lothar Lockl, Ex-Berater des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Chef des ORF-Stiftungsrats, in einem Schreiben, das der „Krone“ und dem „Standard“ vorliegt, sehr deutlich. In einem „dramatischen Appell“ skizziert Lockl ein Horror-Szenario, das Österreich womöglich schon bald drohen könnte.