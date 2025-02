Türkei als „Retter der EU“? FPÖ ist alarmiert

Erdogan sucht engere Partnerschaft mit der EU

Gleichzeitig betonte der 71-Jährige, dass sich die „liberale Demokratie in einer schweren Krise“ befinde. Nicht zuletzt die Bundestagswahl in Deutschland habe das gezeigt, erklärte der Präsident. In diesem Zusammenhang äußerte Erdogan auch seine Sorge bezüglich der Sicherheit von in Deutschland und anderen EU-Staaten lebenden türkischen Staatsbürgern. Denn Islamophobie und Fremdenfeindlichkeit würden sich immer weiter ausbreiten. „Je schneller Europa diese Realität erkennt, desto besser“, so Erdogan, der weiß, dass eine Vollmitgliedschaft seines Landes aktuell keinerlei Chance hat.