SPÖ legt sich fest: Stadtrat als Finanzminister

Er gilt zudem als durchsetzungsfähiger Wirtschafter, der sich nicht scheut, alte Strukturen aufzubrechen. Zuletzt kündigte er an, im Wiener Rathaus selbst mit Effizienzmaßnahmen im Verwaltungsapparat bis zu 500 Millionen Euro lukrieren zu wollen. Die schwierige Finanzlage der Bundeshauptstadt konnte Hanke in den letzten Jahren zwar verbessern, für 2025 kündigte er allerdings doch wieder ein höheres Defizit an.