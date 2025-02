Weißes Haus wählt Journalisten künftig selbst aus

Reporter-Verband: Bruch mit Pressefreiheit

Die Journalisten-Vereinigung sieht im Vorgehen des Weißen Hauses einen glatten Bruch mit der Pressefreiheit in den Vereinigten Staaten. „In einem freien Land, darf die Führung nicht über die Zusammensetzung der Berichterstatter entscheiden“, heißt es in einer Stellungnahme. Die US-amerikanische Zeitung „New York Times“ bezeichnete die Entscheidung in einem Sprecher-Statement auf der Plattform X als „Versuch, den Zugang der Öffentlichkeit zu unabhängigen, vertrauenswürdigen Informationen über die mächtigste Person in Amerika zu untergraben.“