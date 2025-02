Brasilianerin in Pizzeria schamlos ausgenützt?

Keine Ausgaben in Buchhaltung ersichtlich

Dennoch habe sie das mutmaßliche Opfer „zwei- bis dreimal in der Woche in der Pizzeria wahrgenommen“, gab sie zu Protokoll. Dort verrichtete diese laut ihrer Aussage „Hilfsarbeiten“. Ob sie dafür auch bezahlt wurde, konnte sie nicht sagen: „Laut Buchhaltung gab es aber keine Ausgaben für sie.“