Salzburger Klub nahm die Eishockey-Hochburg ein

Nach zehn Jahren ist es wieder so weit! In der Saison 2014/15 hatten die Salzburg Oilers als letztes Team aus dem Nachbarbundesland im Kärntner Eishockey-Unterhaus – damals in der Division I – einen Meistertitel geholt. Heuer gelang dies Schüttdorf in der Division II West. Weil man in der dritten Partie der „Best of three“-Serie am Freitag Lienz auswärts mit 5:0 vom Eis schoss. „Dass wir in unserer ersten Saison den Titel holen konnten, ist super. Wir wussten nicht, was uns erwartet und ob es für ganz vorne reichen wird“, erzählt Schüttdorf-Obmann Sebastian Estl.