Unternehmerin warnt vor Abhängigkeit von China

Erst hatten Lieferkettenprobleme dazu geführt, dass Fronius nicht so viele Wechselrichter liefern konnte wie bestellt. Als dann der um rund 420 Millionen Euro realisierte Ausbau der Fertigungslinien in Sattledt (Oberösterreich) und Krumau (Tschechien) fertiggestellt war und 2000 neue Mitarbeiter eingestellt waren, flachte die Nachfrage ab. Was auch damit zusammenhing, dass Großhändler und Installateure unter dem Eindruck der Halbleiter- und Energiekrise riesige Lagerbestände aufgebaut hätten.