„Zuckerl“ befördert SPÖ-Frau zurück ins Parlament

Der Pakt zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS bringt das Personal-Karussell in Bewegung. Und im weitesten Sinne positiv betroffen ist davon auch politisches Personal mit Wurzeln in Oberösterreich. Der Reihe nach: Bei der ÖVP zieht JVP-Chefin und Nachwuchshoffnung Claudia Plakolm fix in die Bundesregierung ein.