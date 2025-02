Das sind die Pläne von Österreichs bestem Spieler

Der Auftakt ins Viertelfinal-Play-off war erfolgreich! Die Hartberger Volleyballer starteten am Samstag mit einem souveränen 3:1 gegen Amstetten in die „Best-of-5-Serie“. Groß im Bild war da einmal mehr Lukas Glatz: Der Mann des Spiels sorgte dabei für 26 Punkte – das waren zehn mehr als beim nächstbesten Spieler. „Wichtig war, gut in die Serie zu starten und gleich zu zeigen, in welche Richtung sie gehen soll“, meint das Ass.