Fisch-Attacke! Zauchen feierte mit den Stoakoglern

Die „Kärntner Krone“ stellt in einer Serie die Kärntner Meister im Eishockey-Unterhaus vor. In der Division II Mitte bogen die Cracks von Zauchen in der „Best of three“-Finalserie Paternion mit 2:0-Siegen. Im Penaltyschießen avancierte ein angeschlagener Spieler zum großen Helden. Zudem gab's einen kuriosen Zwischenfall. . .