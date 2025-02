Urlauber nachts aus brennendem Hotel evakuiert

Eine Brandmeldeanlage dürfte in der Nacht zum Samstag Schlimmeres verhindert haben. Sie weckte gegen zwei Uhr nachts Mitarbeiter und Gäste eines Hotels in Vorderstoder (OÖ), die rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten. Neun Feuerwehren mit rund 150 Kräften standen bis in die Morgenstunden im Löscheinsatz.