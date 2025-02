Stadt stimmt sich auf Festivalsommer ein

Bald schwirren wieder Schmetterlinge durch den Schlosspark Esterházy. Beim „Butterfly Dance“ am 4. Juli geht es mit Saxophon-Ikone Candy Dulfer, Stereo MC’s, Morcheeba, Count Basic und Jestofunk (DJ) voller Elan in den Konzertsommer. Die Stars des Abends werden das Tanzbein und die Hüften kräftig zum Schwingen bringen, allen voran die Headliner, The Roots.