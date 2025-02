Washington ruft Selenskyj zur „Mäßigung“ auf

„Das sind Verhandlungen. Und in Verhandlungen verhandelt man“, so Waltz. Es könne für die Ukraine keine bessere Garantie geben als US-Investitionen in ihren langfristigen Wohlstand. Waltz führte die Beschimpfungen Trumps in den letzten Tagen auf Ärger über Selenskyjs Zögern zurück. „Der Präsident hat offensichtlich seinen Frust sehr öffentlich gemacht, weil wir den Ukrainern eine unglaubliche und historische Chance gegeben haben, dass die USA in der Ukraine mit investieren“, sagte der ehemalige Special-Forces-Soldat dem Trump-nahen US-Sender Fox News.