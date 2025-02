Höherer Lohn? Der Staat kassiert davon die Hälfte!

Woher das viele Geld kommt? Na, von uns Steuerzahlern natürlich. Ein Beispiel gefällig, geliefert von einem verärgerten Leser: Der gute Mann arbeitet seit rund zwei Jahrzehnten in einer großen Firma tadellos und wurde jetzt mit einer schönen Lohnerhöhung von rund 600 Euro belohnt. Die Freude über diese Verbesserung schwand jedoch bald: Bisher erhielt er einen Bruttobezug von 6522,25, netto verblieben ihm 3972,29. Nach der Erhöhung schaut es so aus: Der Bruttobezug stieg auf 7157,98 Euro – und was verblieb ihm netto? 4300,35 Euro.