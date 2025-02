Kostenexplosionen und wer dafür blechen darf

Kassenstärker setzte die Stadtregierung im Herbst des Vorjahres ein, um die Liquidität der Stadt Innsbruck aufrechtzuerhalten. Gemeint sind damit Kredite bzw. das Ausnützen von Überziehungsrahmen, was natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Am Mittwoch wurde im Stadtsenat die Rechnung dafür präsentiert. Ein niederer fünfstelliger Betrag an Zinszahlungen ist für die Kassenstärker fällig. Das Ausmaß der Kredite war mit 35 Millionen Euro in Summe nicht gerade gering bemessen.