Einigung im Strompreisstreit zwischen IKB und AK

„Im Falle einer positiven Beschlussfassung erhalten IKB-Haushaltkundinnen und -kunden in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Stromverbrauch einen entsprechenden Entlastungsbeitrag“, heißt es in einer Aussendung der IKB. Für einen Innsbrucker Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch zwischen 2300 und 3500 Kilowattstunden ergibt dies einen Betrag je nach Jahresverbrauch und Produkt (z. B. Boiler) zwischen 102 und 368 Euro. Bei höherem Jahresverbrauch können auch mehrere hundert bis zu über 1000 Euro an Entlastungszahlungen zusammenkommen.