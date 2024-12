„Koste es, was es wolle“ auch Motto in Innsbruck

Aufhorchen ließ Grünen-Budgetsprecher Dejan Lukovic mit seinem Sager „Whatever it takes“, dem Credo von Ex-EZB-Chef Mario Draghi folgend. Es brauche es jetzt ein Signal an die städtische Wirtschaft und die Bürgerinnen und Bürger, dass man alles Nötige unternehme, um den Standort und den Wohlstand in der Stadt zu sichern. Schulden müsse man aber auch bedienen können, hielt Lukovic fest.