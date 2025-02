„Ich bin nur froh, dass nicht mehr passiert ist“

„Nachdem ich das Video von meinem Sturz in Bardonecchia gesehen habe, bin ich einfach nur froh, dass mir nicht mehr passiert ist“, gesteht Leonie Zegg, die am vergangenen Freitag beim ersten von zwei Europacup-Super-Gs böse abgeflogen war. „Da hätte am Knie, aber auch am Kopf viel mehr passieren können.“