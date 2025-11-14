Grüne buddeln in Sachen Tunnelspinne weiter

Liste an Fragen für Bitschi

Er will der Sache auf den Grund gehen und stellt eine Anfrage an Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ). Zadra sieht dringenden Klärungsbedarf, ob und in welchem Ausmaß hier tatsächlich Einfluss auf ein laufendes Verfahren genommen wurde. Immerhin gehe es um das Vertrauen in staatliche Institutionen. Die Verwaltung müsse unabhängig, sachlich und frei von parteipolitischem Druck arbeiten können, alles andere sei verboten und müsse folglich auch Konsequenzen haben. Insbesondere will Zadra nun von Bitschi wissen, wann dieser Kenntnis davon erhalten hat, dass sich die Beamtin aus dem UVP-Verfahren zurückgezogen hat und ob er sich mit ihr über die Gründe dafür unterhalten habe. Zudem will der Oppositionspolitiker erfahren, ob Bitschi ausschließen könne, dass Interventionen in Bezug auf das Verfahren zur Tunnelspinne stattgefunden haben und ob tatsächlich Druck auf die genannte Mitarbeiterin des Landes ausgeübt worden ist.