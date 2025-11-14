Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einflussnahme?

Grüne buddeln in Sachen Tunnelspinne weiter

Vorarlberg
14.11.2025 15:35
Nach monatelangen Verzögerungen wird nun am Stadttunnel weitergebaut - so soll er irgendwann ...
Nach monatelangen Verzögerungen wird nun am Stadttunnel weitergebaut - so soll er irgendwann aussehen.(Bild: VLK / Land Vorarlberg)

Wurde auf eine Beamtin im Vorarlberger Landhaus in Sachen Feldkircher Stadttunnel Druck vonseiten der Politik ausgeübt? Dieser Verdacht steht im Raum, die Grünen wollen es nun ganz genau wissen und stellen eine Anfrage. 

0 Kommentare

Kam es in Vorarlberg tatsächlich zum Versuch politischer Einflussnahme auf die Verwaltung in Sachen Feldkircher Tunnelspinne? Genau das lässt das Verhalten einer Beamtin, die mit dem betreffenden UVP-Verfahren betraut war, vermuten. In den „Vorarlberger Nachrichten“ wurde darüber berichtet, dass die Beamtin bereits im August ihre Aufgabe zurückgelegt hat – wegen Befangenheit. Sie habe sich nicht mehr in der Lage gesehen, objektiv zu handeln, da sie als Landesbedienstete für ein Projekt zuständig sei, bei dem das Land Genehmigungsinhaberin ist – es sei zu „Interventionen“ gekommen. Bei den Grünen – bekanntermaßen absolute Gegner des Bauvorhabens in der Montfortstadt – schrillen seitdem sämtliche Alarmglocken: „Diese Vorwürfe wiegen schwer – sie betreffen den Kern einer rechtsstaatlichen Verwaltung und berühren zentrale Fragen der Integrität, Unabhängigkeit und Rechtmäßigkeit staatlichen Handelns“, erklärte Klubobmann Daniel Zadra dazu am Freitag.

Liste an Fragen für Bitschi
Er will der Sache auf den Grund gehen und stellt eine Anfrage an Landesstatthalter Christof Bitschi (FPÖ). Zadra sieht dringenden Klärungsbedarf, ob und in welchem Ausmaß hier tatsächlich Einfluss auf ein laufendes Verfahren genommen wurde. Immerhin gehe es um das Vertrauen in staatliche Institutionen. Die Verwaltung müsse unabhängig, sachlich und frei von parteipolitischem Druck arbeiten können, alles andere sei verboten und müsse folglich auch Konsequenzen haben. Insbesondere will Zadra nun von Bitschi wissen, wann dieser Kenntnis davon erhalten hat, dass sich die Beamtin aus dem UVP-Verfahren zurückgezogen hat und ob er sich mit ihr über die Gründe dafür unterhalten habe. Zudem will der Oppositionspolitiker erfahren, ob Bitschi ausschließen könne, dass Interventionen in Bezug auf das Verfahren zur Tunnelspinne stattgefunden haben und ob tatsächlich Druck auf die genannte Mitarbeiterin des Landes ausgeübt worden ist.

Lesen Sie auch:
Am Stadttunnel Feldkirch kann wieder uneingeschränkt gebaut werden.
Rädler erleichtert
Stadttunnel Feldkirch: Teilbaustopp aufgehoben
12.11.2025

Monatelange Verzögerungen
Wie berichtet, ist das Tunnelprojekt in Feldkirch höchst umstritten, die Grünen glauben etwa auch nicht an die versprochene Verkehrsentlastung durch den Tunnel. Zudem kam es im Sommer zu einem monatelangen Baustopp, der erst kürzlich beendet worden ist.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 18°
Symbol bedeckt
Bludenz
10° / 22°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
7° / 16°
Symbol bedeckt
Feldkirch
9° / 21°
Symbol bedeckt

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
121.462 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.383 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
74.115 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
928 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
662 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Mehr Vorarlberg
Einflussnahme?
Grüne buddeln in Sachen Tunnelspinne weiter
Eingefärbter Bach:
Uranin: Sieht giftig aus, ist es aber nicht
„Vögels Lexikon“
Stillsitzen im Ländle: „Tua koan Naggler meh“
VCÖ beklagt:
Heuer wieder mehr Tote im Straßenverkehr
Täter ausgeforscht
Blumengeschäft und Taxifahrer überfallen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf