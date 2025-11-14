Finanzen: Alarmstufe Rot in Lauterach und Hard

„Im Unterschied zu Lauterach setzte Hard mehrere Aktivitäten, um die Gemeindebevölkerung über die erforderlichen Konsolidierungsschritte zu informieren“, stellten die Prüfer weiters fest. Auch wären in beiden Kommunen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung aktiv in den Konsolidierungsprozess eingebunden worden. Um die Finanzen langfristig wieder in den Griff zu bekommen, schlugen die Rechnungsprüfer drei Maßnahmen vor: Zum einen sollten Maßnahmen zur Eindämmung der Neuverschuldung ergriffen und die mittelfristige Finanzplanung aussagekräftig gestaltet werden. Zum anderen wird ein Haushaltskonsolidierungskonzept gefordert, das nach den Prinzipien der Haushaltsführung mittel- und langfristige Ziele enthalten sollte. Eine dritte Empfehlung bezieht sich auf operative Aufgaben, die auf ihre Notwendigkeit hin geprüft werden sollten.