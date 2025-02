Einstiegsdroge TikTok: Ruf nach Verbot wird lauter

TikTok, eine chinesische Videoplattform, die Hunderte Millionen Menschen nutzen – allein in den USA sind es 170 Millionen. Hinter dem harmlosen Namen und der Aufmachung verbirgt sich jedoch auch das Böse. Zuletzt gesehen in Villach. Der Attentäter soll sich via TikTok radikalisiert haben. In Österreich nutzen etwa 50 Prozent der Jugendlichen TikTok etc.