Terror-Nachwuchs: So wird über TikTok rekrutiert

Diese neuartige Form der Radikalisierung, der „TikTok-Dschihad“, stellt eine gewaltige Herausforderung für die Sicherheit in Europa dar. Aus einer Plattform für harmlose Katzen- und Tanzvideos ist in wenigen Jahren ein gefährliches Werkzeug geworden. Der Verfassungsschutz von Brandenburg sieht in TikTok folgerichtig sogar einen „Brandbeschleuniger“ für den Terror.