Menschen mit Behinderungen sollen Lohn bekommen

Drei Zielgruppen

Grundsätzlich gibt es laut den Regierungsplänen drei Zielgruppen: Menschen, die in Unternehmen tätig sind, in denen der Arbeitsplatz individuell an sie angepasst ist; Menschen mit Behinderungen, die noch in Einrichtungen betreut werden, aber am regulären Arbeitsmarkt tätig sind, und jene, die direkt in der Struktur oder Organisation ihrer Wohneinrichtung arbeiten.