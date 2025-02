Ende von Assad-Regime: Wende im Flüchtlingszustrom

Syrer wollen nach Hause

„Zehntausende Landsleute befinden sich seit Wochen oder sogar seit Monaten in einem türkischen Auffanglager. Ursprünglich hatte der weitaus größte Teil der Flüchtlinge den Plan, sich bei der nächstbesten Gelegenheit nach Europa abzusetzen. Aufgrund der geänderten Situation in ihrem Heimatland ergreifen sehr viele Syrer nun die Chance, um nach Hause zurückzukehren. Sie sehen im neuen Machthaber keine ernste Gefahr und fühlen sich zuversichtlich, künftig wieder ein geordnetes Leben führen zu können“, erklärt ein Koordinator in fremdenpolizeilichen Angelegenheiten.