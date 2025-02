Wut, Trauer und Hilflosigkeit an Kärntner Schulen

Es ist Montagmorgen – ein kalter Wind weht in Klagenfurt und Fassungslosigkeit umhüllt die schock-gebeutelte Schule. Autos des Kriseninterventionsteams parken davor. Das komplette Schulgelände ist abgeriegelt; alle Türen verschlossen. Vereinzelt gehen Schüler mit gesenktem Kopf in das Gebäude. Eine Art Schockstarre liegt in der Luft.