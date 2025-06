Vier Jubiläen! Kärntner Ski-Legende in Feierlaune

Erik(a) Schinegger, der Mann, der 1966 in Portillo (Chile) Abfahrtsweltmeisterin wurde, feiert am Sonntag in St. Urban vier Jubiläen. Er blickt auf ein halbes Jahr Jahrhundert seiner Ski- und Snowboardschule, den 60 Jahrestag seines WM-Titels als Erika, 50 Jahre Gastronomie sowie zehn Jahre Dancing Stars zurück. Landesrat Sebastian Schuschnig, viele Bürgermeister wie Martin Treffner (Feldkirchen) oder Gernot Bürger (Krumpendorf) waren in der Mehrzweckhalle, die Combo der Militärmusik Kärnten und „Die Zamreissa und Buggl Volte“ spielten auf.