Wolf-Thema trübt Beginn der Almsaison in Kärnten

Erstere wächst nur auf sechs Kärntner Almen. Solche seltenen Pflanzen und Tiere sieht Biologe Züger durch den Wolf gefährdet. „Werden die Almen nicht mehr bewirtschaftet, so wachsen sie zu.“ In seinem Buch „Mensch, Wolf“ beschäftigt sich Züger mit der Rückkehr des Wolfes in alpine Gefilde und zeigt anhand von Beispielen die Auswirkungen auf die Artenvielfalt.