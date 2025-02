Umfrage: Privatparty ja, aber kein Disco-Betrieb

Rücksicht auf Nachbarn

„Die Nutzung des Veranstaltungsgebäudes durch Privatpersonen war von Anfang an vorgesehen“, stellt das Magistrat in einer ersten Reaktion klar. Es sei jedoch wichtig zu betonen, dass unter dieser Adresse keine Partylocation entstehen soll, wo bis in die Morgenstunden exzessiv gefeiert wird. „Das Veranstaltungsgebäude liegt mitten im Ort. Aus Rücksicht auf die Nachbarn wird es klare Regeln zur Nutzung geben“, heißt es.