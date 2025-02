Party zum Geburtstag im Gemeindezentrum?

ÖVP gegen Befragung

Konkrete Zweifel hegte die SPÖ Eisenstadt. „Angesichts der 600.000 Euro an Steuergeld, das für die Renovierung vorgesehen ist, sollte das Gemeindezentrum genauso für private Nutzungen offenstehen. Die ÖVP hat sich jedoch im Gemeinderat zweimal klar gegen eine Befragung der Bewohner in St. Georgen ausgesprochen“, so die Kritik von SPÖ-Klubobmann Christoph Fertl. Daraufhin führten die Sozialdemokraten im Alleingang eine Umfrage durch. An fünf Sammelstationen wurden schließlich 355 Info-Bögen abgegeben. Bei der Auszählung halfen die FPÖ und die Grünen mit.