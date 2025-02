Novizinnen für Bellinis göttlichen Belcanto-Hit

Mit ihrer Carmen begeisterte die 1996 in der Republik Baschkortostan geborene Aigul Akhmetshina zu Saisonbeginn bereits an der Staatsoper. Als Adalgisa debütiert sie jetzt im Theater an der Wien.

Im Belcantofach wurde sie als Bellinis Romeo in Salzburg und als Elisabetta in Donizettis „Maria Stuart“ in Amsterdam und Madrid gefeiert.

Höhen bereiten ihr dabei kein Problem, hat sie doch ihr Studium als Sopran begonnen.